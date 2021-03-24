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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

kaza yerinden görüntü

Hastane Jandarma Trafik Kazası Su Kanalı Sağlık Ekipleri 

-araçtan görüntü
-yaralı şahıslardan görüntü
-ambulans hastaneye giderken detay
-farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 3 şahıs yaralandı. Yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, Uşak’ta Yenişehir rampasında meydana geldi. İddialara göre, Necati Koç (57), 45 EY 728 plakalı otomobiliyle İzmir- Ankara karayolu üzerinde seyir halindeydi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten Koç, araç kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, sonrasında da kanal yanında bulunan duvara çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koç ve araçta yolcu olan Şevket Öztürk (77) ve Oktay Kılıç'ı (59) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç ise hurdaya döndü ve kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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