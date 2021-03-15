- Uşak’ta trafik kazası; 1 ağır yaralı

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( UŞAK )- Araçtan fırlayan kadının kan izleri yolu kapladı UŞAK



- Aracın kontrolünü kaybettikten sonra araçtan fırlayan kadın 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ederken yaralı kadının kan izleri yolu kapladı. Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ın Ulubey İlçesine bağlı Köseler Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Selma Teke, 64 DD 309 plakalı otomobiliyle Uşak’tan Ulubey istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç yaklaşık 50 metre takla attı. Araç takla atarken araçtan fırlayan kadın ise yaklaşık olarak 30 metre yolda sürüklendi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Ambulans, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca yolda sürüklenen kadının kan izleri ise ürpertiye neden oldu. (KK-MB-Y)



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