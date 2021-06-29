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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Uşak’ta torbacılara operasyon

Uşak’ta torbacılara operasyon

operasyondan farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) - UŞAK

Operasyon Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Gözaltı 


- Uşak ve Antalya merkezli narkotik ekiplerinin torbacılara yönelik yapmış olduğu operasyonda 8 farklı adreste yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs yakalanırken 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 58 adet sentetik ecza, Bir miktar ecstacy Hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Uşak ve Antalya merkezli Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi.
8 farklı adrese düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 58 adet sentetik ecza, Bir miktar ecstacy Hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken firar durumda olan 1 şahıs hakkında çalışmalar devam ediyor. (KK-MB-Y)
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