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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Uşak’ta tarihi narkotik operasyonu

Uşak’ta tarihi narkotik operasyonu

Uyuşturucu madde aranırken görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şehirlerarası Otobüs Narkotik Operasyonu Gözaltı 

-Uyuşturucu madde saklanan demirler, aparatla açılırken görüntü
-Uyuşturucu maddeler demirlerden çıkarılırken görüntü
-Uyuşturucu madde ve demirlerden genel plan görüntü
-Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edilirken görüntü
-Emniyet binasından genel görüntü

( UŞAK ) -- Piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan yaklaşık 4 kilo metanfetamin ele geçirildi UŞAK

- Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri’nin düzenlediği operasyonda 4 kilograma yakın metanfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre; Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından 2 şahsın şehirlerarası otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda İzmir - Ankara karayolu üzerinde denetleme noktasında otobüs durduruldu. Uyuşturucu madde aramada uzman köpek yardımıyla yapılan aramada ekipler, 1 metre uzunluğundaki iki parça demir boru buldu. Demir kesme aleti yardımıyla boruların açılmasının ardından borular içerisinde saklanmış toplamda 3 kilo 913 metanfetamin ele geçirilirken iki şüpheli şahıs Y.A. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin 1 milyon 600 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. (KK-MB-Y)
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