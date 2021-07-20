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Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

Cemaatten görüntü

Kurban Bayramı Tedbirler Kurban Bayramı Namazı Bayram Namazı Cami İmamı 

-Vaaz verilirken görüntü
-Namaz kılınırken görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşaklı vatandaşlar kurban bayramı namazı için camilere akın etti. Uşak’ta en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami’sinde korona virüs tedbirlerine uyularak sosyal mesafeli namaz kılındı. Uşak’ta vatandaşlar, kurban bayramı dolayısıyla Kent’in en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami’sine akın etti. Günün erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen vaazı dinledi. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle camide de en üst seviyede tedbirler alındı. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, saat 06.27’de başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, birbirleriyle bayramlaştı. (KK-
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