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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak’ta silahlı çatışma; 1 ağır yaralı 2 gözaltı

Uşak’ta silahlı çatışma; 1 ağır yaralı 2 gözaltı

Olay yerinden görüntü

Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntü
-inceleme çalışmalarından görüntü
-olay yeri silahı incelerken görüntü
-boş kovanlardan görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralanırken bir kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Merkeze bağlı Özdemir Mahallesi, Şehit İbrahim Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Cengiz Keler (49) ve Mehmet Çuvadar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma Mehmet Çuvadar’ın yanında getirdiği silahı ateşlemesiyle silahlı kavgaya döndü. Çıkan silahlı kavga sonucunda Cengiz Keler’i karın bölgesinden yaralayan Mehmet Çuvadar ve yanındaki arkadaşı Eyüp Can Hotak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Keler’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca Çuvadar ve yanındaki arkadaşı Hotak, Karaağaç Karakoluna teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-
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