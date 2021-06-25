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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak'ta otomobil ters döndü: 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ters döndü: 3 yaralı

kazadan genel görüntü

Polis Trafik Kazası Barla Sağlık Ekipleri Trol 

-ters devrilen araçtan farklı açılarda detay
-hundaiden farklı açılarda detay
-araçlar çekilirken detay
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir araç ters dönerek kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza, Uşak Çevre Yolu'nda Çevre Köy Kavşağında meydana geldi. İddialara göre, 43 ABL 651 plakalı Renault Fluence araç ile seyir halinde olan Koray Ç., Ramazan A. kontrolündeki 64 AR 565 plakalı Hundai Acsent araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Koray Ç. kontrolündeki otomobil ters döndü. İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Koray Ç., oğlu Y.Ç. (3) ve diğer otomobildeki A.E.A.'yı (3) Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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