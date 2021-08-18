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Uşak’ta ormanlık alanda yangın başladı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta ormanlık alanda yangın başladı

Uşak’ta ormanlık alanda yangın başladı

Müdahalelerden görüntü

( UŞAK ) UŞAK

Yangın Ormanlı Altın Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 


- Uşak’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Uşak’ın Sarıda Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (EEP-MB-Y)
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