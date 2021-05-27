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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı

Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı

İsmet paşa caddesinden görüntü

Polis Sayılar 

-Yunus ekiplerinden görüntü
-Ekipler anons geçerken görüntü
-Vatandaşlar uyarılırken görüntü
-Bekçiler kuyrukları uyarırken görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Motosikletli Polis Timleri sahaya çıkarak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı. Açıklanan korona virüs vaka sayılarında, yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Vatandaşların rehavete kapılıp vaka sayılarının tekrardan artmaması için Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinden Yunus Timleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri, yoğunluk yaşanan İsmet Paşa Caddesi'nde denetimlere çıktı. Cadde üzerinde motosikletle sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uyulması gerektiği hakkında anons çekti. (KK-MB-Y)
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