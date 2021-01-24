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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Uşak’ta kumar oynayan 22 kişiye 70 bin TL para cezası kesildi

Uşak’ta kumar oynayan 22 kişiye 70 bin TL para cezası kesildi

baskından görüntü

Polis Para Cezası Polis Memuru Memur 

-polis memurundan konuşma

( UŞAK )-Polisten kumar oynayan vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı UŞAK

- Uşak’ta düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin TL para cezası kesildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Durak Mahallesi’nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 70 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca Uşak Emniyetine bağlı bir polis memuru, kumar oynamak için sosyal mesafeyi hiçe sayan şüphelilere, sosyal mesafenin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen 6 bin TL’ye de el koyuldu.
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