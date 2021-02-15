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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak’ta kar yağışı etkisini gösterdi

Uşak’ta kar yağışı etkisini gösterdi

Köylerden genel plan görüntü

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-yüksek kesimlerden görüntü
-il özel idaresi ekipleri, yolları açarken ve tuzlarken farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) - UŞAK

- Uşak’ta gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesim ve şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yollar kayganlaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarda bulundu. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı gece saatlerinde Uşak’ta da etkisini gösterdi. Gece 03.00’da başlayan kar yağışıyla birlikte kentte caddeler, sokaklar ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kent merkezinde yaklaşık 5 santimetre yüksekliğe ulaşan kar, yüksek kesimli köylerde ise 15 santimetreye kadar yüksekliğe ulaştı. Ayrıca şehrin farklı ilçelerinde kar yağışı devam ederken Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına başladı.
(KK-MB-Y)
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