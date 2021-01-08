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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtıldı

Uşak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtıldı

toplum destekli polis, ihtiyaç sahibi çocuğa tablet verirken görüntü

Polis Küçük Çocuk Öğrenciler 

-çocuğun bir yakını, "Allah devletimize zeval vermesin" demesinden detay
-küçük çocuk teşekkür ederken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı.
Uşak’ta hayırsever bir vatandaş, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için 50 tane tablet aldı. Alınan tabletler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde ve merkeze bağlı köylerde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtıldı. Aldıkları tabletlerle mutlu olan çocuklar ekiplere teşekkür ederken bir çocuk ise ekiplere “Polis” adlı yazdığı şiiri verdi.
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