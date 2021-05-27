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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

- Olay yerinden genel detay görüntü - Devrilen araçtan görüntüUŞAK (AA) - Uşak 'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Ramazan Fındık yönetimindeki 35 ALS 709 plakalı hafif ticari araç, Uşak - İzmir kara yolu Güre köyü yakınlarında devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan Arda Fındık , Murat Fındık ve Zübeyde Gökçimen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Uşak - İzmir kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Polis Ticari Araç Polis Ekipleri 

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