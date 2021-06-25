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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta gezici tiyatro yeniden izleyicilerle buluştu

Uşak’ta gezici tiyatro yeniden izleyicilerle buluştu

ETKİNLİKLERDEN DETAYLAR;

Tiyatro Karaağa Tiyatro Oyunu Karaağaç 

-GÖSTERİDEN DETAY
-TİYATRO OYUNU
-ÇOCUKLARDAN DETAY
-FARKLI AÇILARDA DETAYLAR

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Belediyesi tarafından “Tiyatro Her Yerde” sloganıyla yola çıkılan ve Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan gezici tiyatro, yeniden vatandaşlarla buluştu. Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, dün akşam Karakuyu ve Kuşluk Mahallesinde yeniden seyircilerle buluştu. Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan ekibin ilk oyunları ise çevreye duyarlılığını konu alan Medusa Müzikali adlı oyun olduğu öğrenildi. Vatandaşlara keyif dolu anlar yaşatan tiyatro oyununun ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tiyatro oyunlarının farklı mahallelerde de devam edeceğini ve Uşak Halkını düzenlenen oyunlara beklediklerini belirtti.
Gezici tiyatro, etkinliklerine bu akşam Çevreköy'de, yarın akşam Muharremşah'ta, 28 Haziran'da Kuyucak Mahallesi'nde, 29 Haziran'da Ovademirler'de, 30 Haziran'da Hacıkadem'de, 1 Temmuz'da Yeşilkaraağaç'ta, 2 Temmuz'da İkisaray'da ve 3 Temmuz'da Kalfa'da devam ederek seyircilerle buluşacağı öğrenildi.
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