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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak'ta evde kumar oynayan 18 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta evde kumar oynayan 18 kişiye para cezası verildi

- Dolabın içerisine saklanan bir kişinin çıkarılmasından görüntü - Kumar oynanan alandan görüntü - Baskın sırasında bazı kişilerin dolaplara saklandıkları tespit edildiUŞAK (AA) - Uşak 'taki kumar operasyonlarında 18 kişiye 56 bin 700 lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynandığı tespit edilen Işık Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenlendi.
Operasyonda, evdeki bazı kişilerin dolaplara saklandığı tespit edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası uygulandı.Öte yandan Eşme ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişiye Kovid - 19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 9 bin 450 lira para cezası verildi.

Koronavirüs Para Cezası 

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