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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Uşak’ta doğalgaz patlamaları devam ediyor

- Uşak’ta doğalgaz patlamaları devam ediyor

Patlama yaşanan evden dumanlar çıkarken görüntü

Doğalgaz Polis Sağlık Ekipleri Doğalgaz Patlaması 

-Evden detay görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasından görüntü
-Ekiplerden farklı açılardan görüntü

( UŞAK )- Uşak'ta dün meydana gelen 2 patlamanın ardından güne patlamayla uyandı UŞAK

- Uşak ilinde dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Uşak’ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.
Uşak’ta ki vatandaşlar doğalgaz konusunda uyarılmıştı Uşak’ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı. (SY-MB-
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