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Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Ekip müdahalesinden görüntÜ

Tarım Yangın Tarım Arazisi Helikopter Yangına Müdahale 

-Helikopter müdahalesinden görüntü
-Yangından görüntü

( UŞAK ) - UŞAK

- Uşak'ta tarım ve meşelik alanda çıkan yangına, havadan müdahale ediliyor. Uşak'ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınların henüz bilinmeyen sebepten tarım arazisi ve meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı.
Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor. (KK-MB-Y)
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