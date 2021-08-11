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Uşak’ta çıkan yangın kontrol altına alındı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak’ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangından farklı açılarda görüntü

İlk Müdahale İş Makinası Yangın Yeri Sağlık Ekipleri Tarım Arazisi 

-Ekipler çalışırken görüntü
-Helikopter su dökerken görüntü
-Helikopterden görüntü
-Yanan alanlardan görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK )-Çıkan yangında 100 hektar tarım ve meşelik alan kül oldu UŞAK

- Uşak’ta tarım arazisi ve meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Helikopterin de müdahale ettiği yangında yaklaşık olarak 90 hektar alan zarar gördü. Uşak’ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Tarım alanı ve meşe ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların Orman İşletme Müdürlüğüne bulunduğu ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 iş makinası, 4 su tankeri ve 1 helikopterin yanı sıra belediye ve özel idareye ait 3 su tankeri, 70 söndürme işçisi ve 8 teknik eleman katılırken Jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yerine incelemelerde bulunmak üzere Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Uşak İl Jandarma komutanı Albay Murat Şahin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş’te yangın yerine geldi. Yaklaşık olarak saat 13.30’da çıkan yangın, ekiplerce yapılan titiz çalışmayla yangın daha fazla büyümeden 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı. Kontrol altına alınan yangında tarım alanındayaklaşık olarak 90 hektar alan yanarken Meşelik alanda ise yaklaşık 10 hektar alanın yandığı öğrenildi. Ekiplerce yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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