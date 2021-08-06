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Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı

Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı

Olay yerinden görüntü

Biber Gazı Alabalık Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme yaparken görüntü
-Bıçaklardan görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta gece saatlerinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı. Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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