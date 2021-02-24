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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Uşak’ta 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

araç durdurulurken görüntü

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Kontrol Noktası Trol 

-araç aranırken görüntü
-uyuşturucu maddeden görüntü
-köpeklerin arama yapmasından görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta il dışından geleceği istihbaratına ulaşılan 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi getiren şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.A.’nın sürücüsü olduğu tır, kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama çalışmasında tırın dorsesine saklı 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca şüpheli R.A. ise gözaltına alındı. (KK-
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