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Uşak’ta 30 Ağustos kutlamaları başladı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak’ta 30 Ağustos kutlamaları başladı

Uşak’ta 30 Ağustos kutlamaları başladı

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Hatıra Fotoğrafı Halk Oyunları İstiklal 

-Türkü ve marşlar
-Sergilenen oyunlardan görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde Zafer Yolu Varoluş Destanı konseri düzenledi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan katıldı.
Verilen konserde sevilen türküler ve marşlar seslendirildi. Ayrıca programda çeşitli yörelere ait dans ve halk oyunları da sergilendi. Etkinliğe Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar ise yeri geldi duygu dolu anlar yaşarken yeri geldiğinde de coşkulu anlar yaşadı. Program sonunda protokol üyeleri, sanatçılara çeşitli hediyeler verirken toplu hatıra fotoğrafı da çektirildi.
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