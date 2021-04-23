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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı

Uşak’ta 23 Nisan coşkusu konvoyla sokağa taştı

Konvoy harekete geçerken görüntü

Polis Jandarma Harekete Geç 

-konvoydan farklı açılarda detaylar
-konvoya evde eşlik eden vatandaşlardan görüntü
-bayrağı öpüp şükür eden bir teyzeden detay

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma tarafından konvoy oluşturuldu. Kentin işlek yerlerinde tur yapan konvoy, evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.Uşak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.senesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla konvoy oluşturuldu. Polis ve jandarma ekiplerinin oluşturduğu motosiklet ve otomobilli konvoya Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç’ta yaya olarak katıldı.
Araçlardan çeşitli marş ve besteler çalarken kentin birçok yerinde tur atıldı. Oluşturulan konvoy ise bayramı evde geçiren özellikle çocuklar ve vatandaşlar için mutluluk kaynağı oldu. Yaşlı bir teyze ise konvoy sırasında balkona çıkıp bayrağı öperek şükür etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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