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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Uşak’ta 2 ev ve 1 ahırı alevler sardı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Uşak’ta 2 ev ve 1 ahırı alevler sardı: Çok sayıda hayvan telef oldu

yanan evlerden görüntü

Jandarma Köpek Barla Sağlık Ekipleri Hayvan 

-evlerden genel görüntü
-yanan ahırdan görüntü
-ekipler ve vatandaşların çalışmalarından görüntü
-yangında yanan koyunlar kurtarılırken görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta Eşme ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi. Yangında çok sayıda koyun, kuzu ve 2 tane köpek telef oldu. Eşme ilçesinin Karacaömerli köyünde boş evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve ve ahıra sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sert esen rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda koyun, kuzu ve 2 köpek telef olurken çok sayıda koyun ise yanmış koyun yine vatandaş ve ekiplerin uğraşları sonucunda telef olmaktan kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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