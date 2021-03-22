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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak'ta 100 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

Uşak'ta 100 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

ele geçirilen makaronlardan görüntü

( UŞAK ) - UŞAK

Kaçak Bandrol 


- Uşak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron kullanan tütüncüye operasyon düzenledi.
Yapılan operasyondan 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir tütüncü dükkanında kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbarat doğrultusunda ekipler, tütüncü dükkanına operasyon düzenledi.
Yapılan başarılı operasyonda 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken iş yeri sahibi G.A. (32) hakkında ise işlem yapıldı. (KK-MB-Y)
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