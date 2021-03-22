Uşak'ta 100 bin adet kaçak makaron ele geçirdi



- Uşak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron kullanan tütüncüye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyondan 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir tütüncü dükkanında kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbarat doğrultusunda ekipler, tütüncü dükkanına operasyon düzenledi.

Yapılan başarılı operasyonda 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken iş yeri sahibi G.A. (32) hakkında ise işlem yapıldı. (KK-MB-Y)



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