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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

olay yerinden görüntü

Hastane Jandarma Akalan Sağlık Ekipleri 

-arabadan görüntü
-inceleme yapılırken görüntü
-ekiplerden görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta husumetli olduğu 2 kişiden birisini öldürüp birisini yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenli köyünde meydana geldi. İddialara göre çobanlık yapan Emrah Ö., dağda koyun otlatırken oradan 64 FS 380 plakalı otomobille geçen önceden husumetli olduğu öğrenilen Doğan Arslan ve Bilal Arslan ile karşılaştı. Taraflar arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavganın ardından yanındaki pompalı tüfeği çeken Emrah Ö., Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan’ı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen şahıslardan Doğan Arslan, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken Bilal Arslan’ın da durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Emrah Ö. ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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