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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti

UŞAK - Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti

- Sulama kanalına devrilen otomobil - Kaza yeri - Kazada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri - Ekiplerin çalışmaları Uşak 'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kardeş hayatını kaybettiUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde sulama kanalına devrilen araçtaki iki kardeş, yaşamını yitirdi.Bekir Göktaş (32) yönetimindeki 06 KG 089 plakalı otomobil, Uşak - Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü Doğanlı mevkisinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Karahisar Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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