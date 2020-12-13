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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
UŞAK - Sokaklar boş kaldı

UŞAK - Sokaklar boş kaldı

- Sokak hayvanlarını besleyen polisler - Boş cadde ve sokaklardan görüntüUŞAK - Uşak 'ta yeni tip koranavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekiplerince kentin çeşitli noktalarında bulunan alanlara sokak hayvanları için mama bırakıldı.Öte yandan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark bölgesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın boş kaldığı gözlemlendi.

Polis Gesi Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

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