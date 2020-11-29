UŞAK - Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

- 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki yoğunluk - İsmet Paşa Caddesi'ndeki yoğunluk - Tiritoğlu Parkı'ndaki yoğunluk - Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması - Uşak Uşak 'ta sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Tiritoğlu Parkı'nda yer yer yoğunluk oluştu.Özellikle İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla birlikte gezerken, bazı vatandaşlar da Tiritoğlu Parkı'ndaki banklarda oturdu.Dışarıda olan vatandaşlar maske kuralına uydu.Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sürdürdü. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.Kentin birçok noktasında da maske ve sigara denetimleri devam etti.
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