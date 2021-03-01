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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
UŞAK - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

UŞAK - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

- Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'tan görüntü - Polis ekibinin çalışmasından görüntü - Boş kovanlarUŞAK (AA) - Uşak 'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta E.H, M.Ç. ve C.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. yanında bulunan tabancayla C.K'ye ateş ederek E.H. ile olay yerinden kaçtı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.M.Ç. ve E.H. bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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