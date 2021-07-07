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UŞAK - Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
UŞAK - Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK - Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Uşak 'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıUŞAK (AA) - Uşak 'ta 3 Afganistan uyruklu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Yücelti Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Afganistan uyruklu K.H. (25), A.H. (44) ve A.B. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla K.H. ve A.H'ye ateş ettikten sonra kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ağır yaralanan K.H. ve A.H'yi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.A.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.H'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Silahlı Kavga Bild Polis Ekipleri 

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