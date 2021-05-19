UŞAK - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Kent protokolü ve mehter takımıyla Ata Park çevresinde kortej yürüyüşü yapması - Vatandaşların bayraklarla yürüyüşe eşlik etmesi - Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı okunması UŞAK - Uşak 'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, stadyumlarda ve gençlik merkezlerinden düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
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