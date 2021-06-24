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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
UŞAK - Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK - Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza yeri - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiUŞAK (AA) - Uşak 'ta park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Kemalöz Mahallesi 15. Site Sokak'ta Murat Akkaya (30) yönetimindeki 64 AAE 787 plakalı motosiklet, park halindeki 64 BL 440 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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