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UŞAK - Otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
UŞAK - Otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı

UŞAK - Otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı

- Kaza yeri - Ekiplerin çalışması - Kaza sebebiyle trafiğin tek şeride düşürülmesi Uşak 'ta otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralıUŞAK (AA) - Uşak 'ta otomobille minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.Kent merkezinden Ulubey ilçesi istikametine ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 64 ABH 041 plakalı minibüs ile Bölme Kavşağı'ndan yola çıkmak isteyen A.U. kontrolündeki 64 AV 920 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücülerle, otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

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