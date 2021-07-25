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UŞAK - Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
UŞAK - Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

UŞAK - Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Ekiplerin yayaya çarpan araç ve çevresinde inceleme yapması - Kazaya karışana racın çekiciye alınması - hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına konulması Uşak 'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiUŞAK (AA) - Uşak 'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.Kent merkezinden Sivaslı ilçesi istikametine giden M.A. yönetimindeki 10 N 5600 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.Ölen kişinin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Cenaze Cenaze Aracı Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

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