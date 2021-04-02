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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Uşak OSB’de iplik fabrikasında korkutan yangın

Uşak OSB’de iplik fabrikasında korkutan yangın

Yangın anından görüntü

Fabrika İplik Fabrikası Gesi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Soğutma çalışmalarından görüntü
-İtfaiye araçlarının müdahalesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB), iplik fabrikasında yangın meydana geldi. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre; Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulunurken, yangından etkilenenin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği belirtildi.
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