Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Ormanlık alanda yetişen mantar vatandaşların gelir kaynağı oldu

UŞAK - Ormanlık alanda yetişen mantar vatandaşların gelir kaynağı oldu

- Köylülerin toplanan mantarları getirmesi - Mantarları tartılması - Satıcının açıklaması - Alıcının açıklaması - Genel görüntüUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda yetişen mantar bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.Bölgede doğal olarak yetişen mantarlar, vatandaşlar tarafından erken saatlerde toplanıp daha sonra sepetlere ve kasalara dolduruluyor. Toplanan mantarlar, gün sonunda ilçe merkezindeki 31 Ağustos Mahallesi'ndeki toplanma alanında tüccarlara satılıyor.Cinsine göre 3 lira ile 12 lira aralığında alıcı bulan mantarlar genellikle iç pazarda satılırken, zaman zaman da İtalya ve Fransa'ya da gönderiliyor.Mustafa Baş, AA muhabirine, mantar almak için Kastamonu'dan geldiğini söyledi.

Günde 10 - 15 ton mantar alımı yaptığını dile getiren Baş, "Banaz ormanlarında yetişen bölge halkı tarafından çıntar ve melki olarak bilinen mantarın asıl ismi Kanlıca mantarıdır. Bu mantarın üç çeşidi var, 3 liradan 12 liraya kadar fiyatları değişiyor." dedi.
İrfan Dönmez ise topladıkları mantarlardan günlük yaklaşık 1400 lira kazanç elde ettiklerini ifade etti.

Salar Muhabir Ormanlı İtalya 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement