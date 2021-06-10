Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

- Tutuklananların adliyeden çıkarılmasıUŞAK (AA) - Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kent merkeziyle Konya'daki adreslerde yakalanan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.Zanlılardan O.D. ve Ş.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı alındı.Belirlenen adreslere dün yapılan baskınlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Amfetamin Bonzai Akalan Metamfetamin 

İlgili Foto Galeriler
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement