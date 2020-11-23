UŞAK - Köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadın kayboldu
- Jandarma ve AFAD araçları - Arama kurtarma çalışmaları - Dedektör köpeklerle arama yapılması - Kaybolan Fatma Uluğ'un oğlu Yaşar Uluğ'un açıklamaları - Uluğ'un yaşadığı ev - Uluğ'un fotoğrafıUŞAK (AA) - Uşak 'ın Ulubey ilçesinde dünden beri haber alınamayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Çardak köyünde yalnız yaşayan Fatma Uluğ'ı dün evinde bulamayan yakınları, jandarmayı aradı. Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Köy merkezi ve dağlık alanda yürütülen arama çalışmalarına özel eğitimli köpekler destek verdi ayrıca drone da kullanıldı. Kaybolan kadının oğlu Yaşar Uluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annemin hiçbir sağlık sorunu yoktu, nereye gitti, nasıl oldu bilemiyoruz. İnşallah kısa sürede kendisine ulaşırız. Jandarma ve AFAD ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
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