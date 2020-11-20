UŞAK - "Kovid - 19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı - Polis ekiplerince iş yeri sahiplerinin kısıtlama başlamadan önce uyarılmasından detay - Kısıtlamayla birlikte iş yerlerindeki müşterilerin ayrılmasından detay - İş yerlerinin masa ve sandalyelerini toplamasından ve kapanmasından detay - Polis ekiplerinin denetimlerinden detayUŞAK - Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı. Bazı işletmelerin sadece paket servis için açık olduğu görüldü. Polis ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlama başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte bazı iş yerlerinin kapandığı, masa ve sandalyelerin toplandığı görüldü.
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