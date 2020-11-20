Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

UŞAK - 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

UŞAK - "Kovid - 19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı - Polis ekiplerince iş yeri sahiplerinin kısıtlama başlamadan önce uyarılmasından detay - Kısıtlamayla birlikte iş yerlerindeki müşterilerin ayrılmasından detay - İş yerlerinin masa ve sandalyelerini toplamasından ve kapanmasından detay - Polis ekiplerinin denetimlerinden detayUŞAK - Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı. Bazı işletmelerin sadece paket servis için açık olduğu görüldü.
Polis ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlama başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte bazı iş yerlerinin kapandığı, masa ve sandalyelerin toplandığı görüldü.

Koronavirüs 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement