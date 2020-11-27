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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Kovid-19 denetimleri artırıldı

UŞAK - Kovid-19 denetimleri artırıldı

- Polis ekiplerinin vatandaşları uyarmasından ve iş yerlerini denetlemesi - Sigara içen vatandaşa ceza yazılması - Mehmet Yılmaz ile röportaj Uşak 'ta Kovid - 19 denetimleri artırıldıUŞAK (AA) - Uşak 'ta Kovid - 19 tedbirleri kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücüler, ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıldı. İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi.
Caddede sigara içen kişiye ceza yazıldı. Bankaların ve iş yerlerinin önlerinde bekleyenler sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.

Toplu Taşıma Sigara 

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