Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Kaybolan 89 yaşındaki kadın ölü bulundu

UŞAK - Kaybolan 89 yaşındaki kadın ölü bulundu

- Kadının cesedinin bulunduğu arazi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Kadının cenazesinin araca götürülmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Uşak 'ta kaybolan 89 yaşındaki kadın ölü bulunduUŞAK (AA) - Uşak 'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Fatma Uluğ, köyünden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada ölü bulundu.Çardak köyü bölgesindeki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, Fatma Uluğ'u, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki bir tarlada yerde hareketsiz şekilde buldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.Uluğ'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Çardak köyünde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ'dan haber alamayan yakınları 22 Kasım'da durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatılmış, çalışmalar helikopter, drone, özel eğitimli iz takip köpeklerinin de desteğiyle sürdürülmüştü. Çalışmalarda helikopter de kullanılmıştı.

Jandarma Cenaze Köpek Sağlık Ekipleri Helikopter 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement