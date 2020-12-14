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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
UŞAK - İki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı (3)

UŞAK - İki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı (3)

- Patlama meydana gelen yer - İtfaiye ekiplerinin çalışması Uşak 'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu.Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

Hastane Sağlık Ekibi 

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