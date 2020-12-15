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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Uşak güne patlamayla başladı

Uşak güne patlamayla başladı

Sabah yaşanan patlamaya ilişkin 2. parça yeni görüntüler

Polis Polis Ekipleri 

-Evden duman çıkarken görüntü
-İkametten görüntü
-sokaktan görüntü
-ekiplerden görüntü
-sokaktaki vatandaşlardan görüntü

( UŞAK - 2) UŞAK

- Uşak’ta sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Kemal Öz Mahallesi, Birinci Serap Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre üçüncü katta ikamet eden Cihan Özer’e ait evde doğal gaz patlaması gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Ambulans, İtfaiye, ve UDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Cihan Özer ve Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikamette çıkan yangını söndürürken polis ekipleri de sokağı bir süreliğine kapattı. Hastaneye kaldırılan Fatma Özer’in durumunun iyi olduğu ancak Cihan Özer’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkinci Serap Sokak'ta ikamet eden Tahsin Çakar, patlamanın ardından sesin nereden geldiğini anlamadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-
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