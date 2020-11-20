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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Fabrika yangını kontrol altına alındı

UŞAK - Fabrika yangını kontrol altına alındı

- Yangının çıktığı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikası - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıGÜNCELLEME - Uşak 'taki fabrika yangını kontrol altına alındı - YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİUŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki 112. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi de sevk edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gediz Belediyesi ve Uşak 'taki ilçe itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.Hasarın oluştuğu fabrikada, geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünlerinin tekrar işlenerek ham maddeye dönüştürme işleminin yapıldığı öğrenildi.Öte yandan işçilerin yangının başlamasıyla fabrikayı boşalttıkları, yaralanan ya da dumandan etkilenen işçinin olmadığı belirtildi.

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