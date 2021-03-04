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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
UŞAK - Cinayet zanlısı 5 kişiden biri tutuklandı

UŞAK - Cinayet zanlısı 5 kişiden biri tutuklandı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü Uşak 'ta cinayet zanlısı 5 kişiden biri tutuklandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cengiz Keler'in (49), Özdemir Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan E.H, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.A.A, M.Ç, Ö.Y. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. M.Ç. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Uşak 'ta 1 Mart'ta çıkan kavgada Cengiz Keler, tabancayla vurularak öldürülmüş, soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Silahlı Kavga Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

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