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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
UŞAK - Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi

UŞAK - Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi

- Uşak İl Emniyet Müdürlüğü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiBir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildiUŞAK (AA) - Uşak 'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli'den geldiği tespit edilen ticari taksi, polis uygulama noktasında durduruldu.Araçta yapılan aramada bagajdaki çantanın içinde 16 bin 458 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi ele geçirildi.Taksi sürücüsü T.D. ile araçtaki kadın yolcu G.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.I. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Ticari Taksi Sentetik Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

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