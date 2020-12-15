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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
UŞAK - Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2)

UŞAK - Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2)

- Patlamanın meydana geldiği yer - Evde oluşan hasar - Mahalle sakini Fatma Çakar'ın açıklamaları - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın incelemelerde bulunması Uşak 'ta evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama nedeniyle karı koca yaralandı.Kemal Öz Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi.Evde bulunan Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Uşak 'ta dün yarım saat arayla 2 evde patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

İlk Müdahale Polis Gaz Sıkışması 

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