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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Uşak Belediyesi’nden anlamlı 10 Kasım mesajı

Uşak Belediyesi’nden anlamlı 10 Kasım mesajı

Çobandan görüntü

Gaziler Sosyal Medya Saygı Duruşu Akarca Tarihi Mekan 

-saygı duruşunda duran polis görüntüsü
-Bayraklı çocuk
-Cılandıras Köprüsü'nde saygı duruşunda duran vatandaş detayı
-Ulubey Kanyonunda saygı duruşunda durulurken görüntü
-uşakta farklı tarihi noktalarda saygı duruşunda durulurken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Belediyesi, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından anlamlı anma videosu yayınladı. Uşak Belediyesi, Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı anlamlı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şehrin tarihi ve kültürel yerlerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Uşak Şeker Fabrikası, Clandras Köprüsü, Blaundus Antik Kenti, Dokur Evi, Ulubey Kanyonları, Atatürk Etnografya Müzesi, Uşak Tren Garı ve Taşyaran Vadisi’nde çekilen görüntülerde Uşaklı vatandaşlar rol aldı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda; ömrünü bir milletin bağımsızlığı için feda eden bir liderin yaşamı boyunca sıkıntılar ve yokluklar içerisinde nasıl korkusuzca ve fedakarca çalıştığının altını çizdi. Çakın; “Ulu Önderimizin aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümünü idrak ettiğimiz bu günde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, vatanımız için savaşan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Uşak Belediyesi olarak Atamızı anmak adına şehrimizin tarihi mekanlarında çektiğimiz bir video hazırladık. Ben bu vesileye çekimlerimize eşlik eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
(KK-MB-Y)
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