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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Uşak Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel video

Uşak Belediyesi'nden 10 Kasım'a özel video

- Uşak Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel noktalarında 10 Kasım'a özel hazırlanan videoUŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, videonun kent sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel noktalarda Uşak lı vatandaşların katılımıyla çekildiği kaydedildi.Blaundus Antik Kenti'nde başlayan video, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Clandras Köprüsü, Halı Dokur Evi, Ulubey Kanyonu, Tren garı, Uşak Şeker Fabrikası, Atatürk Etnografya Müzesi'nde ve Taşyaran Vadisi'nde devam ediyor.Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, vatandaşların siren sesi ve müzik eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunduğu görülüyor.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şunları kaydetti:"Ulu Önderimizin aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, vatanımız için savaşan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Uşak Belediyesi olarak Atamızı anmak adına şehrimizin tarihi mekanlarında çektiğimiz bir video hazırladık. Ben bu vesileye çekimlerimize eşlik eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Gaziler Sosyal Medya Şehit Saygı Duruşu Tarihi Mekan 

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