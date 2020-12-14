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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama

Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama

Patlama yerlerinden detay görüntü

Hastane Can Güvenliği 

-çakın inceleme yaparken görüntü
-çakın röportaj
-çakın yetkililerden bilgi alırken görüntü

( UŞAK ), “Kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutun"- Belediye Başkanı Mehmet Çakın, patlamalar hakkında açıklamalarda bulundu UŞAK

- Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakın, ”Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde” dedi.
Uşak’ta öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ne bağlı 2 evde patlama gerçekleşti. Patlamalar sonucunda 6 vatandaş yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama yerlerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, incelemeleri yerinde yaparken, yetkililer tarafından da bilgi aldı. Çakın, araştırmaların devam ettiğini ama ilk izlenimlerin doğal gaz birikmesi sonucunda gaz patlaması olduğunu belirtti.
Çakın, “Şuan araştırmalar devam ediyor, çok taze tabi. Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde. Fakat bir şey söylemek için de muhakkak yetkililer tarafında gerçekleştirilecek olan teknik izlemenin beklenmesi gerekiyor. Bizim için şuan önemli olan can güvenliğinin sağlanmış olması ve temennimiz de can kaybı olmadan yaralılarımızın da acil bir şekilde şifa bularak neticelenmesi. Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğal gaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları ve kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” dedi.
(KK-MB-Y)
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